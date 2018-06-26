Статистика по турнирам

Чемпионат мира 2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи 2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига чемпионов 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Copa del Sol 2010 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011