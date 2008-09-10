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    Иван Саенко - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Иван
    Отчество Иванович
    Фамилия Саенко
    Состав Основной
    Родной город Масловка
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 октября 1983 (39 лет)
    Рост 177
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Россия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.04.2009 Был в запасе Лихтенштейн 0:1 Россия
    28.03.2009 Был в запасе Россия 2:0 Азербайджан
    15.10.2008 1' -90' Россия 3:0 Финляндия
    11.10.2008 Был в запасе Германия 2:1 Россия
    10.09.2008 1' -90' Россия 2:1 Уэльс
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