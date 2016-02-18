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    Папе-Пате Диуф - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Папе-Пате
    Фамилия Диуф
    Состав Без клуба
    Родной город Дакар
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 186
    Вес 80
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мольде 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2016 Был в запасе Мольде (Мольде) 1:0 Севилья (Севилья)
    18.02.2016 1' -90' Севилья (Севилья) 3:0 Мольде (Мольде)
    12'
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