Магне Хосет - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Магне
|Фамилия
|Хосет
|Команда
|Олесунн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 октября 1980 (42 года)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Имя
|Магне
|Фамилия
|Хосет
|Команда
|Олесунн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 октября 1980 (42 года)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мольде
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2013
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|3:0
|Мольде (Мольде)
|22.08.2013
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|0:2
|Рубин (Казань)