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    Магне Хосет - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Магне
    Фамилия Хосет
    Команда Олесунн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 октября 1980 (42 года)
    Рост 186
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мольде 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2013 1' -90' Рубин (Казань) 3:0 Мольде (Мольде)
    22.08.2013 Был в запасе Мольде (Мольде) 0:2 Рубин (Казань)
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