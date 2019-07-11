Вегар Форрен - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Вегар
|Фамилия
|Форрен
|Команда
|Бранн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хюрксетерёр
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Вегар
|Фамилия
|Форрен
|Команда
|Бранн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хюрксетерёр
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мольде
|4
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.08.2019
|1' -90'
|Партизан (Белград)
|2:1
|Мольде (Мольде)
|15.08.2019
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|3:1
|Мольде (Мольде)
|08.08.2019
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Арис (Салоники)
|25.07.2019
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|0:0
|Чукарички (Чукарички)
|18.07.2019
|1' -90'
|КР Рейкьявик (Рейкьявик)
|0:0
|Мольде (Мольде)
|11.07.2019
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|7:1
|КР Рейкьявик (Рейкьявик)
|63'