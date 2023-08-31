Статистика по турнирам

Лига Европы 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Лига Европы 2019/2020 Норвегия. Элитсериен 2019 Лига Европы 2018/2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Лига Европы 2013/2014 Copa del Sol 2012 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи 2012