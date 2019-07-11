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    Вегар Форрен - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Вегар
    Фамилия Форрен
    Команда Бранн
    Состав Основной
    Родной город Хюрксетерёр
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 февраля 1988 (35 лет)
    Рост 186
    Вес 80
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мольде 4 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.08.2019 1' -90' Партизан (Белград) 2:1 Мольде (Мольде)
    15.08.2019 Был в запасе Арис (Салоники) 3:1 Мольде (Мольде)
    08.08.2019 Был в запасе Мольде (Мольде) 3:0 Арис (Салоники)
    25.07.2019 1' -90' Мольде (Мольде) 0:0 Чукарички (Чукарички)
    18.07.2019 1' -90' КР Рейкьявик (Рейкьявик) 0:0 Мольде (Мольде)
    11.07.2019 1' -90' Мольде (Мольде) 7:1 КР Рейкьявик (Рейкьявик)
    63'
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