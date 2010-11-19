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    Митар Пекович - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Митар
    Фамилия Пекович
    Команда Слобода Пойнт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 сентября 1981 (41 год)
    Рост 190
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи (мол) 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2010 1' -46' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:3 Анжи (мол) (Махачкала)
    23.11.2010 1' -89' Анжи (мол) (Махачкала) 1:1 Спартак М (мол) (Москва)
    19.11.2010 1' -87' Анжи (мол) (Махачкала) 4:0 Раменское (Раменское )
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