Митар Пекович - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Митар
|Фамилия
|Пекович
|Команда
|Слобода Пойнт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 сентября 1981 (41 год)
|Рост
|190
|Вес
|85
|Имя
|Митар
|Фамилия
|Пекович
|Команда
|Слобода Пойнт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 сентября 1981 (41 год)
|Рост
|190
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжи (мол)
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2010
|1' -46'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:3
|Анжи (мол) (Махачкала)
|23.11.2010
|1' -89'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|19.11.2010
|1' -87'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:0
|Раменское (Раменское )