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    Микаэл Лумб - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Микаэл
    Фамилия Лумб
    Команда Брондбю
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 января 1988 (35 лет)
    Рост 177
    Вес 70
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.12.2012 90' -90' Милан (Милан) 0:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    03.10.2012 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 2:3 Милан (Милан)
    18.09.2012 86' -90' Малага (Малага) 3:0 Зенит (Санкт-Петербург)
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