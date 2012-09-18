Микаэл Лумб - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Микаэл
|Фамилия
|Лумб
|Команда
|Брондбю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 1988 (35 лет)
|Рост
|177
|Вес
|70
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Микаэл
|Фамилия
|Лумб
|Команда
|Брондбю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 1988 (35 лет)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2012
|90' -90'
|Милан (Милан)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|03.10.2012
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:3
|Милан (Милан)
|18.09.2012
|86' -90'
|Малага (Малага)
|3:0
|Зенит (Санкт-Петербург)