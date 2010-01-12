Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Самуэль Луис Чапанга - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Самуэль Луис
    Фамилия Чапанга
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 апреля 1982 (40 лет)
    Рост 183
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мозамбик 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.01.2010 1' -90' Нигерия 3:0 Мозамбик
    16.01.2010 1' -90' Мозамбик 0:2 Египет
    12.01.2010 1' -90' Мозамбик 2:2 Бенин
    • Читайте нас: 
    11