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    Жоземар - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Жоземар
    Фамилия Мачаиссе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 августа 1986 (36 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мозамбик 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.01.2010 68' -90' Нигерия 3:0 Мозамбик
    16.01.2010 52' -90' Мозамбик 0:2 Египет
    12.01.2010 Был в запасе Мозамбик 2:2 Бенин
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