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    Хелдер Пелембе - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Хелдер
    Фамилия Пелембе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 сентября 1987 (35 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мозамбик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.01.2010 Был в запасе Нигерия 3:0 Мозамбик
    16.01.2010 Был в запасе Мозамбик 0:2 Египет
    12.01.2010 77' -90' Мозамбик 2:2 Бенин
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