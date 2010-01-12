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    Тико-Тико - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Мануэль
    Фамилия Букуане
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 августа 1973 (49 лет)
    Рост 173
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мозамбик 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.01.2010 1' -90' Нигерия 3:0 Мозамбик
    71'
    16.01.2010 1' -68' Мозамбик 0:2 Египет
    12.01.2010 1' -90' Мозамбик 2:2 Бенин
    53'
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