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    Женито - статистика

    #3 | Полузащитник
    Имя Еугенио
    Фамилия Била
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 марта 1979 (44 года)
    Рост 171
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мозамбик 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.01.2010 1' -68' Нигерия 3:0 Мозамбик
    40'
    16.01.2010 1' -87' Мозамбик 0:2 Египет
    12.01.2010 1' -82' Мозамбик 2:2 Бенин
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