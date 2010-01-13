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    Алайн Джиссикадие - статистика

    Полузащитник
    Имя Алайн
    Фамилия Джиссикадие
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 января 1977 (46 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Габон 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.01.2010 1' -78' Габон 1:2 Замбия
    17.01.2010 65' -90' Габон 0:0 Тунис
    13.01.2010 65' -90' Камерун 0:1 Габон
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