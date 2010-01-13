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    Поль Кессани - статистика

    #12 | Полузащитник
    Имя Поль
    Фамилия Кессани
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 апреля 1982 (40 лет)
    Рост 177
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Габон 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.01.2010 1' -90' Габон 1:2 Замбия
    48'
    17.01.2010 1' -90' Габон 0:0 Тунис
    52'
    13.01.2010 Был в запасе Камерун 0:1 Габон
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