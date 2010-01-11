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    Виктор Ньиренда - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Виктор
    Фамилия Ньиренда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 августа 1988 (34 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Малави 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.01.2010 Был в запасе Мали 3:1 Малави
    14.01.2010 1' -46' Ангола 2:0 Малави
    11.01.2010 Был в запасе Малави 3:0 Алжир
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