Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хеллингс Мвакасунгула - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Хеллингс
    Фамилия Мвакасунгула
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 мая 1980 (42 года)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Малави 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.01.2010 1' -90' Мали 3:1 Малави
    14.01.2010 1' -90' Ангола 2:0 Малави
    11.01.2010 1' -90' Малави 3:0 Алжир
    • Читайте нас: 
    11