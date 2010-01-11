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    Элвис Кафотека - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Элвис
    Фамилия Кафотека
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 января 1978 (45 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Малави 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.01.2010 1' -52' Мали 3:1 Малави
    14.01.2010 1' -90' Ангола 2:0 Малави
    11.01.2010 1' -90' Малави 3:0 Алжир
    36'
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