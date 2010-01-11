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    Руссел Мвафулирва - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Руссел
    Фамилия Мвафулирва
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 февраля 1983 (40 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Малави 2 3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.01.2010 1' -90' Мали 3:1 Малави
    58'
    14.01.2010 Был в запасе Ангола 2:0 Малави
    11.01.2010 1' -64' Малави 3:0 Алжир
    17' 48'
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