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    Ригоберт Сонг - статистика

    Защитник
    Имя Ригоберт
    Фамилия Сонг
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 июля 1976 (46 лет)
    Рост 177
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Камерун 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2010 Был в запасе Египет 3:1 Камерун
    21.01.2010 67' -90' Камерун 2:2 Тунис
    17.01.2010 1' -90' Камерун 3:2 Замбия
    13.01.2010 1' -90' Камерун 0:1 Габон
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