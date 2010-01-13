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    Мохамед Али Нафка - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Мохамед Али
    Фамилия Нафка
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 января 1986 (37 лет)
    Рост 181
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тунис 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.01.2010 1' -52' Камерун 2:2 Тунис
    28'
    17.01.2010 86' -90' Габон 0:0 Тунис
    13.01.2010 Был в запасе Замбия 1:1 Тунис
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