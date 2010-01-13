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    Халид Суисси - статистика

    Защитник
    Имя Халид
    Фамилия Суисси
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 мая 1985 (37 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тунис 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.01.2010 1' -90' Камерун 2:2 Тунис
    1'
    17.01.2010 Был в запасе Габон 0:0 Тунис
    13.01.2010 1' -90' Замбия 1:1 Тунис
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