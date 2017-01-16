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    Баба Чагуни - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Баба
    Фамилия Чагуни
    Состав Без клуба
    Родной город Ломе
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 31 декабря 1990 (32 года)
    Рост 186
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Того 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.01.2017 1' -23' Того 1:3 ДР Конго
    20.01.2017 Был в запасе Марокко 3:1 Того
    16.01.2017 Был в запасе Кот-д'Ивуар 0:0 Того
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