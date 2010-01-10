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    Лассана Фане - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Лассана
    Фамилия Фане
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 ноября 1987 (35 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мали 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.01.2010 1' -90' Мали 3:1 Малави
    14.01.2010 66' -90' Мали 0:1 Алжир
    10.01.2010 57' -90' Ангола 4:4 Мали
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