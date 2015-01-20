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    Сумбейла Диаките - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Сумбейла
    Фамилия Диаките
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 25 августа 1984 (38 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мали 2 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.01.2015 1' -72' Кот-д'Ивуар 1:1 Мали
    20.01.2015 1' -90' Мали 1:1 Камерун
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