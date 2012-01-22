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    Карлос Альбето Фернандеш - статистика

    Вратарь
    Имя Карлос Альбето
    Фамилия Фернандеш
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 8 декабря 1979 (43 года)
    Рост 188
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ангола 2 -3 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.01.2012 1' -90' Судан 2:2 Ангола
    71'
    22.01.2012 1' -90' Буркина-Фасо 1:2 Ангола
    90'
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