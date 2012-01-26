Махамуду Кере - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Махамуду
|Фамилия
|Кере
|Команда
|Монс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 1982 (41 год)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Имя
|Махамуду
|Фамилия
|Кере
|Команда
|Монс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 1982 (41 год)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Буркина-Фасо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2012
|Был в запасе
|Судан
|2:1
|Буркина-Фасо
|26.01.2012
|1' -73'
|Кот-д'Ивуар
|2:0
|Буркина-Фасо