Андре Алвес - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Андре
|Отчество
|дос Сантос
|Фамилия
|Алвес
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 октября 1983 (39 лет)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Имя
|Андре
|Отчество
|дос Сантос
|Фамилия
|Алвес
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 октября 1983 (39 лет)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.08.2016
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|0:1
|АЕК (Ларнака)
|28.07.2016
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:1
|Спартак (Москва)
|65'