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    Косси Агасса - статистика

    Вратарь
    Имя Косси
    Фамилия Агасса
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 июля 1978 (44 года)
    Рост 190
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Того 2 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.01.2017 Был в запасе Того 1:3 ДР Конго
    20.01.2017 1' -90' Марокко 3:1 Того
    16.01.2017 1' -90' Кот-д'Ивуар 0:0 Того
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