Педрито - статистика
#37 | Нападающий
|Имя
|Педро Парехо
|Фамилия
|Дукуе
|Команда
|Реус Депортиу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 апреля 1989 (33 года)
|Имя
|Педро Парехо
|Фамилия
|Дукуе
|Команда
|Реус Депортиу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 апреля 1989 (33 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Малага
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.01.2010
|51' -90'
|Спортинг (Хихон)
|2:2
|Малага (Малага)
|20.12.2009
|76' -90'
|Малага (Малага)
|2:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)