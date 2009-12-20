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    Педрито - статистика

    #37 | Нападающий
    Имя Педро Парехо
    Фамилия Дукуе
    Команда Реус Депортиу
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 апреля 1989 (33 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Малага 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.01.2010 51' -90' Спортинг (Хихон) 2:2 Малага (Малага)
    20.12.2009 76' -90' Малага (Малага) 2:1 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
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