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    Марсель Тич-Риверо - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Марсель
    Фамилия Тич-Риверо
    Команда Хайденхайм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 ноября 1989 (33 года)
    Рост 182
    Вес 74
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Айнтрахт 1 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2011 79' -80' Боруссия (Дортмунд) 3:1 Айнтрахт (Франкфурт)
    80'
    07.05.2011 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 0:2 Кельн (Кельн)
    21.01.2011 Был в запасе Гамбург (Гамбург) 1:0 Айнтрахт (Франкфурт)
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