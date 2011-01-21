Марсель Тич-Риверо - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Марсель
|Фамилия
|Тич-Риверо
|Команда
|Хайденхайм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Вес
|74
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Марсель
|Фамилия
|Тич-Риверо
|Команда
|Хайденхайм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Айнтрахт
|1
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2011
|79' -80'
|Боруссия (Дортмунд)
|3:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|80'
|07.05.2011
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|0:2
|Кельн (Кельн)
|21.01.2011
|Был в запасе
|Гамбург (Гамбург)
|1:0
|Айнтрахт (Франкфурт)