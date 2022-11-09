Люк Эйлинг - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Эйлинг
|Команда
|Лидс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 августа 1991 (31 год)
|Рост
|186
|Вес
|78
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Эйлинг
|Команда
|Лидс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 августа 1991 (31 год)
|Рост
|186
|Вес
|78
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Челси
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Фулхэм
|2:0
|Лидс
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|1' - 90'
|Лидс
|1:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Эвертон
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Лидс
|0:2
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|08.02.2023
|1' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|2:2
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лидс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Лидс (Лидс)