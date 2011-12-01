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    Марвин Вайнбергер - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Марвин
    Фамилия Вайнбергер
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 апреля 1989 (33 года)
    Рост 175
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Штурм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2011 Был в запасе Штурм (Грац) 1:3 АЕК (Афины)
    01.12.2011 76' -90' Локомотив (Москва) 3:1 Штурм (Грац)
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