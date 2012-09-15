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    Алекс Смит - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Алекс
    Фамилия Смит
    Команда Суиндон Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 октября 1991 (31 год)
    Рост 175
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фулхэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.11.2012 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 1:3 Сандерленд (Сандерленд)
    29.09.2012 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 1:2 Манчестер Сити (Манчестер)
    22.09.2012 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 1:2 Фулхэм (Лондон)
    15.09.2012 90' -90' Фулхэм (Лондон) 3:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
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