Алекс Смит - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Смит
|Команда
|Суиндон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 октября 1991 (31 год)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Смит
|Команда
|Суиндон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 октября 1991 (31 год)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фулхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.11.2012
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:3
|Сандерленд (Сандерленд)
|29.09.2012
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:2
|Манчестер Сити (Манчестер)
|22.09.2012
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:2
|Фулхэм (Лондон)
|15.09.2012
|90' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|3:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)