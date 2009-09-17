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    Рустам Цыня - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Рустам
    Фамилия Цыня
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 июня 1991 (31 год)
    Рост 184
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шериф 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.10.2009 1' -72' Шериф (Тирасполь) 0:1 Фенербахче (Стамбул)
    17.09.2009 1' -90' ФКСБ (Бухарест) 0:0 Шериф (Тирасполь)
    80'
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