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    Игорь Карпович - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Игорь
    Фамилия Карпович
    Команда Гранит
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 августа 1988 (34 года)
    Рост 186
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шериф 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2009 Был в запасе Шериф (Тирасполь) 1:1 ФКСБ (Бухарест)
    01.10.2009 1' -90' Шериф (Тирасполь) 0:1 Фенербахче (Стамбул)
    79'
    17.09.2009 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 0:0 Шериф (Тирасполь)
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