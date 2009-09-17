Игорь Карпович - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Игорь
|Фамилия
|Карпович
|Команда
|Гранит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 августа 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|78
|Имя
|Игорь
|Фамилия
|Карпович
|Команда
|Гранит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 августа 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2009
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|1:1
|ФКСБ (Бухарест)
|01.10.2009
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|0:1
|Фенербахче (Стамбул)
|79'
|17.09.2009
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|0:0
|Шериф (Тирасполь)