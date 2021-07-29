Статистика по турнирам

Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Лига наций 2020/2021 Товарищеские матчи. Сборные 2020 Греция. Суперлига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Товарищеские матчи 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2012/2013 Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Россия. Первый дивизион 2010 Лига Европы 2009/2010