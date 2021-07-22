Станислав Намашко - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Станислав
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Намашко
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|188
|Вес
|79
|Имя
|Станислав
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Намашко
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|188
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кешля
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2021
|1' -90'
|Кешля (Баку)
|2:4
|Сочи (Сочи)
|22.07.2021
|1' -89'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|Кешля (Баку)