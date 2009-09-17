Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Саша Симонович - статистика

    #70 | Полузащитник
    Имя Саша
    Фамилия Симонович
    Команда Левски
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 июля 1975 (47 лет)
    Рост 173
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Левски 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.12.2009 88' -90' Лацио (Рим) 0:1 Левски (София)
    02.12.2009 1' -90' Левски (София) 0:2 Вильярреал (Вильярреал)
    17.09.2009 65' -90' Вильярреал (Вильярреал) 1:0 Левски (София)
    • Читайте нас: 
    11