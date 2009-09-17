Саша Симонович - статистика
#70 | Полузащитник
|Имя
|Саша
|Фамилия
|Симонович
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 1975 (47 лет)
|Рост
|173
|Вес
|71
|Имя
|Саша
|Фамилия
|Симонович
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 1975 (47 лет)
|Рост
|173
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левски
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2009
|88' -90'
|Лацио (Рим)
|0:1
|Левски (София)
|02.12.2009
|1' -90'
|Левски (София)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|17.09.2009
|65' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:0
|Левски (София)