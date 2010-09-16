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    Шакиб Бензукан - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Шакиб
    Фамилия Бензукан
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 августа 1986 (36 лет)
    Рост 183
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Левски 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2010 Был в запасе Спортинг (Лиссабон) 5:0 Левски (София)
    16.09.2010 1' -90' Левски (София) 3:2 Гент (Гент)
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