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    Сомен Тчои - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Сомен
    Фамилия Тчои
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 марта 1983 (39 лет)
    Рост 190
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аугсбург 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.04.2013 80' -90' Боруссия (Дортмунд) 4:2 Аугсбург (Аугсбург)
    30.03.2013 72' -90' Аугсбург (Аугсбург) 0:2 Ганновер-96 (Ганновер)
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