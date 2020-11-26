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    Драгош Григоре - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Драгош
    Фамилия Григоре
    Состав Без клуба
    Родной город Васлуй
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 сентября 1986 (36 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лудогорец 2 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2020 1' -90' Антверпен (Антверпен) 3:1 Лудогорец (Разград)
    62' 90'
    26.11.2020 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 4:0 Лудогорец (Разград)
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