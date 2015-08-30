Иван Шпаков - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Шпаков
|Команда
|Калуга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Шпаков
|Команда
|Калуга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Носта
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.09.2015
|79' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Динамо (Киров)
|15.09.2015
|72' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:1
|Носта (Новотроицк)
|02.09.2015
|36' -70'
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|30.08.2015
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|1:1
|Носта (Новотроицк)