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    Иван Шпаков - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Иван
    Фамилия Шпаков
    Команда Калуга
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 июня 1986 (36 лет)
    Рост 175
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Носта 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.09.2015 79' -90' Носта (Новотроицк) 1:1 Динамо (Киров)
    15.09.2015 72' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:1 Носта (Новотроицк)
    02.09.2015 36' -70' Носта (Новотроицк) 0:1 Сызрань-2003 (Сызрань)
    30.08.2015 Был в запасе Волга (Ульяновск) 1:1 Носта (Новотроицк)
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