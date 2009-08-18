Дуду - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Алессандро
|Отчество
|Сильва Де Соуза
|Фамилия
|Дуду
|Команда
|ОФИ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|186
|Вес
|82
|Имя
|Алессандро
|Отчество
|Сильва Де Соуза
|Фамилия
|Дуду
|Команда
|ОФИ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|186
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпиакос
|7
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2009
|1' -86'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:0
|Арсенал (Лондон)
|24.11.2009
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|04.11.2009
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:0
|Олимпиакос (Пирей)
|20'
|20.10.2009
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
|Стандард (Льеж)
|29.09.2009
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|2:0
|Олимпиакос (Пирей)
|66' 90'
|16.09.2009
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:0
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|18.08.2009
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|46'