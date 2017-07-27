Роэй Гордана - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Роэй
|Фамилия
|Гордана
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июля 1990 (32 года)
|Рост
|174
|Вес
|66
|Имя
|Роэй
|Фамилия
|Гордана
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июля 1990 (32 года)
|Рост
|174
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бней-Иегуда
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2017
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:1
|Бней-Иегуда (Тель-Авив)
|27.07.2017
|1' -90'
|Бней-Иегуда (Тель-Авив)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)