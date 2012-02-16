Дуглас Да Силва - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Дуглас
|Фамилия
|Да Силва
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 марта 1984 (39 лет)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Имя
|Дуглас
|Фамилия
|Да Силва
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 марта 1984 (39 лет)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2012
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|4:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|16.02.2012
|1' -26'
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:4
|Металлист (Харьков)