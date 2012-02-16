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    Дуглас Да Силва - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Дуглас
    Фамилия Да Силва
    Команда Флуминенсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 марта 1984 (39 лет)
    Рост 186
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зальцбург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.02.2012 Был в запасе Металлист (Харьков) 4:1 Зальцбург (Зальцбург)
    16.02.2012 1' -26' Зальцбург (Зальцбург) 0:4 Металлист (Харьков)
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