Вассилиос Куцианикулис - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Вассилиос
|Фамилия
|Куцианикулис
|Команда
|Эрготелис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 августа 1988 (34 года)
|Рост
|172
|Вес
|67
|Имя
|Вассилиос
|Фамилия
|Куцианикулис
|Команда
|Эрготелис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 августа 1988 (34 года)
|Рост
|172
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАОК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.02.2011
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|02.12.2010
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)
|21.10.2010
|85' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:0
|ПАОК (Салоники)
|30.09.2010
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Динамо (Загреб)