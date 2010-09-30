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    Вассилиос Куцианикулис - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Вассилиос
    Фамилия Куцианикулис
    Команда Эрготелис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 августа 1988 (34 года)
    Рост 172
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАОК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.02.2011 Был в запасе ЦСКА (Москва) 1:1 ПАОК (Салоники)
    02.12.2010 Был в запасе ПАОК (Салоники) 1:1 Брюгге (Брюгге)
    21.10.2010 85' -90' Вильярреал (Вильярреал) 1:0 ПАОК (Салоники)
    30.09.2010 Был в запасе ПАОК (Салоники) 1:0 Динамо (Загреб)
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