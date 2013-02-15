Николас Годемече - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Годемече
|Команда
|Ваасланд-Беверен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Годемече
|Команда
|Ваасланд-Беверен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЧФР Клуж
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.02.2013
|1' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|0:3
|Интер (Милан)
|15.02.2013
|1' -39'
|Интер (Милан)
|2:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)