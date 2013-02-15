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    Николас Годемече - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Николас
    Фамилия Годемече
    Команда Ваасланд-Беверен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 июня 1984 (38 лет)
    Рост 178
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЧФР Клуж 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.02.2013 1' -90' ЧФР Клуж (Бухарест) 0:3 Интер (Милан)
    15.02.2013 1' -39' Интер (Милан) 2:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
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