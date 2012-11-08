Жоао Реал - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Реал
|Команда
|Академика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 мая 1983 (39 лет)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Реал
|Команда
|Академика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 мая 1983 (39 лет)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Академика
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|1' -90'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|2:0
|Академика (Коимбра)
|23.11.2012
|1' -90'
|Академика (Коимбра)
|1:1
|Виктория (Пльзень)
|08.11.2012
|1' -90'
|Академика (Коимбра)
|2:0
|Атлетико (Мадрид)
|84'