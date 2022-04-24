Франческо Барди - статистика
#22 | Вратарь
|Имя
|Франческо
|Фамилия
|Барди
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливорно
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 января 1992 (31 год)
|Рост
|188
|Вес
|82
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Франческо
|Фамилия
|Барди
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливорно
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 января 1992 (31 год)
|Рост
|188
|Вес
|82
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|Был в запасе
|Торино
|1:0
|Болонья
|Италия. Серия А, 25 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Болонья
|1:0
|Интер
|Италия. Серия А, 24 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Сампдория
|1:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Болонья
|0:1
|Монца
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:3
|Сассуоло (Сассуоло)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|4:3
|Болонья (Болонья)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|27.04.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Интер (Милан)
|24.04.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Удинезе (Удине)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|11.04.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|04.04.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Торино (Турин)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|21.02.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Специя (Ла Специя)
|12.02.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|06.02.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Эмполи (Эмполи)
|21.01.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|17.01.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|11.01.2022
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|22.12.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:3
|Болонья (Болонья)
|18.12.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|12.12.2021
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:3
|Фиорентина (Флоренция)
|01.12.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Рома (Рим)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Венеция (Венеция)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|01.11.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|28.10.2021
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:4
|Милан (Милан)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Лацио (Рим)
|26.09.2021
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|4:2
|Болонья (Болонья)
|21.09.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Дженоа (Генуя)
|18.09.2021
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|6:1
|Болонья (Болонья)
|13.09.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Верона (Верона)
|28.08.2021
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|22.08.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:2
|Салернитана (Салернитана)