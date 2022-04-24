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    Франческо Барди - статистика

    #22 | Вратарь
    Имя Франческо
    Фамилия Барди
    Команда Болонья
    Состав Основной
    Родной город Ливорно
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 18 января 1992 (31 год)
    Рост 188
    Вес 82
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 Был в запасе Торино 1:0 Болонья Италия. Серия А, 25 тур
    26.02.2023 Был в запасе Болонья 1:0 Интер Италия. Серия А, 24 тур
    18.02.2023 Был в запасе Сампдория 1:2 Болонья Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 Был в запасе Болонья 0:1 Монца Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 1' -90' Дженоа (Генуя) 0:1 Болонья (Болонья)
    15.05.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:3 Сассуоло (Сассуоло)
    08.05.2022 Был в запасе Венеция (Венеция) 4:3 Болонья (Болонья)
    01.05.2022 Был в запасе Рома (Рим) 0:0 Болонья (Болонья)
    27.04.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:1 Интер (Милан)
    24.04.2022 1' -90' Болонья (Болонья) 2:2 Удинезе (Удине)
    16.04.2022 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:1 Болонья (Болонья)
    11.04.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Сампдория (Генуя)
    04.04.2022 Был в запасе Милан (Милан) 0:0 Болонья (Болонья)
    20.03.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 Аталанта (Бергамо)
    13.03.2022 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:0 Болонья (Болонья)
    06.03.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:0 Торино (Турин)
    26.02.2022 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 1:1 Болонья (Болонья)
    21.02.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:1 Специя (Ла Специя)
    12.02.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 3:0 Болонья (Болонья)
    06.02.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:0 Эмполи (Эмполи)
    21.01.2022 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Болонья (Болонья)
    17.01.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:2 Наполи (Неаполь)
    11.01.2022 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Болонья (Болонья)
    22.12.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:3 Болонья (Болонья)
    18.12.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:2 Ювентус (Турин)
    12.12.2021 Был в запасе Торино (Турин) 2:1 Болонья (Болонья)
    05.12.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:3 Фиорентина (Флоренция)
    01.12.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Рома (Рим)
    28.11.2021 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:1 Болонья (Болонья)
    21.11.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 Венеция (Венеция)
    07.11.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Болонья (Болонья)
    01.11.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    28.10.2021 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:0 Болонья (Болонья)
    23.10.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:4 Милан (Милан)
    17.10.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Болонья (Болонья)
    03.10.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:0 Лацио (Рим)
    26.09.2021 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 4:2 Болонья (Болонья)
    21.09.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:2 Дженоа (Генуя)
    18.09.2021 Был в запасе Интер (Милан) 6:1 Болонья (Болонья)
    13.09.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Верона (Верона)
    28.08.2021 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 0:0 Болонья (Болонья)
    22.08.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:2 Салернитана (Салернитана)
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