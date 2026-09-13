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Италия. Серия B
Команды
Мантова
Франческо Барди
Статистика
€ 300 тыс
Франческо Барди - статистика
Мантова
18 января 1992 (34), Ливорно
#22 | Вратарь
188 см | 82 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 4 тур
Мантова
2 : 0
13.09.2026
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Чезена
1 : 1
06.09.2026
Мантова
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Мантова
3 : 1
30.08.2026
Эмполи
1' - 90'
51'
Италия. Серия В, 1 тур
Каррарезе
1 : 2
22.08.2026
Мантова
1' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мантова
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 4 тур
Мантова
2 : 0
13.09.2026
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Чезена
1 : 1
06.09.2026
Мантова
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Мантова
3 : 1
30.08.2026
Эмполи
1' - 90'
51'
Италия. Серия В, 1 тур
Каррарезе
1 : 2
22.08.2026
Мантова
1' - 90'
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