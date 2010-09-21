Крэйг Истмонд - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Крэйг
|Фамилия
|Истмонд
|Команда
|Колчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|191
|Вес
|84
|Имя
|Крэйг
|Фамилия
|Истмонд
|Команда
|Колчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|191
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.01.2011
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:0
|Арсенал (Лондон)
|27.10.2010
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|0:4
|Арсенал (Лондон)
|21.09.2010
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:4
|Арсенал (Лондон)