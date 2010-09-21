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    Крэйг Истмонд - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Крэйг
    Фамилия Истмонд
    Команда Колчестер Юнайтед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 декабря 1990 (32 года)
    Рост 191
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.01.2011 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:0 Арсенал (Лондон)
    27.10.2010 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 0:4 Арсенал (Лондон)
    21.09.2010 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 1:4 Арсенал (Лондон)
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