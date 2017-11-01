Наужет Перес - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Наужет
|Фамилия
|Перес
|Команда
|Рекреативо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 марта 1985 (38 лет)
|Рост
|190
|Вес
|84
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Наужет
|Фамилия
|Перес
|Команда
|Рекреативо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 марта 1985 (38 лет)
|Рост
|190
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2017
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|3:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|21.11.2017
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:6
|Реал (Мадрид)
|01.11.2017
|1' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|1:1
|АПОЭЛ (Никосия)