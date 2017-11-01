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    Наужет Перес - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Наужет
    Фамилия Перес
    Команда Рекреативо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 1 марта 1985 (38 лет)
    Рост 190
    Вес 84
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АПОЭЛ 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2017 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 3:0 АПОЭЛ (Никосия)
    21.11.2017 1' -90' АПОЭЛ (Никосия) 0:6 Реал (Мадрид)
    01.11.2017 1' -90' Боруссия (Дортмунд) 1:1 АПОЭЛ (Никосия)
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